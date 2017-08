Es ist der erste Prüfstein für das neue Trainerduo: Der Karlsruher SC steigt am Abend in den badischen Verbandspokal ein. Alles andere als ein Sieg des Drittligisten beim SV Rohrbach/Sinsheim (Anpfiff 19.30 Uhr) wäre eine faustdicke Überraschung.

Es ist der vermeintlich einfachste Weg für den KSC, auch in der kommenden Saison sicher im DFB-Pokal dabei zu sein. Die Blau-Weißen haben als höherklassiges Team das große Privileg, erst in der dritten Runde in den Wettbewerb einsteigen zu dürfen. Fünf Siege sind damit für den Pokalsieg nötig.

Der erste Schritt soll bei der Premiere von Zlaten Bajramovic und Christian Eichner als verantwortliches Trainerduo gemacht werden. Die Rollen im Duell mit Rohrbach, Aufsteiger in die Landesliga Rhein-Neckar, sind jedenfalls klar verteilt. Stolpert der KSC nicht, wartet am 13. September (18.30 Uhr) das Achtelfinale bei der SpVgg Neckarelz.

111 Mannschaften treten gegeneinander an

Da der Wettbewerb bereits fortgeschritten ist, stehen sogar bereits die Viertelfinal-Partien fest. Dort könnte der KSC auf den aktuellen Titelträger FC Nöttingen treffen. Mit dem FC Espanol Karlsruhe steht ein Verein aus der Fächerstadt bereits unter den letzten Acht. Auch der 1. CfR Pforzheim hat sich seine Teilnahme an dieser Spielrunde gesichert.

Sollte der KSC in dieser Saison den Pokal gewinnen, würde man den Erfolg der letzten Teilnahme 2012/2013 wiederholen. Damals wurden die Blau-Weißen zugleich Drittliga-Meister, sodass auch Finalteilnehmer FC Nöttingen dann im DFB-Pokal starten durfte.

Insgesamt gingen dieses Mal 111 Mannschaften aus dem kompletten Gebiet des Badischen Fußball-Verbands an den Start. Hierbei waren alle Teams aus der 3. Liga, Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga qualifiziert. Hinzu kamen Vertreter aus den Kreisverbänden.

Rekord-Titelträger ist der SV Sandhausen (12 Erfolge), die meisten Titel in Folge verbuchte die TSG 1899 Hoffenheim (2002-2005). In den vergangenen vier Jahren ging der Pokal je zweimal an Nöttingen und den FC Astoria Walldorf.