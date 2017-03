KSC erarbeitet sich Testspiel-Remis in Mainz

Ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt. Der Karlsruher SC hat am Freitagnachmittag ein Testspiel gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden abgeschlossen.

Das Karlsruher Tor fiel in der 27. Minute. Nach einem geglückten Kombinationsspiel kam der Ball zu Marvin Mehlem. Dieser wurde im Strafraum von den Beinen geholt, was einen Strafstoß zur Folge hatte. Enrico Valentini übernahm Verantwortung, verwandelte den Elfmeter souverän per Flachschuss ins rechte Eck.

Die Großchance zum 2:0 hatte Yann Rolim knapp eine Viertelstunde vor dem Ende. Mainz‘ Torwart Jannik Huth lenkte den Schuss aus rund 16 Metern gerade noch an den Innenpfosten, von wo der Ball wieder ins Spielfeld sprang. Defensiv standen die Karlsruher lange Zeit gut. In der 77. Spielminute leistete sich die Hintermannschaft dann aber einen Fehler und Torwart Florian Stritzel bekam den heranstürmenden Jhon Cordoba lediglich per Foulspiel gestoppt.

Testspiel Mainz 05 - KSC Alle Bilder

Der Mainzer trat zum fälligen Strafstoß selbst an und traf ins linke untere Eck zum 1:1. Stritzel hatte die Ecke geahnt, kam aber an den platzierten Schuss nicht heran. Drei Minuten später hatte Cordoba dann sogar die Möglichkeit das Ergebnis auf den Kopf zu stellen. Er traf ans Außennetz.

Vollath (46. Stritzel) – Mavrias (46. Kom), Thoelke (73. Hoffmann), Kinsombi (46. Figueras), Sallahi (46. Buchta) – Krebs (46. Marcel Mehlem), Meffert (46. Muslija) – Valentini (46. Barry), Marvin Mehlem (61. Rolim, Yamada – Kamberi (46. Vujinovic)