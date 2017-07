Der Karlsruher SC ist vom 4. bis 12. Juli im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen.

Aktive Regenration stand nach dem gestrigen Testspiel gegen den MSV Duisburg heute Morgen auf dem KSC-Trainingsprogramm und so ließen es vor allem die Spieler, die gestern Nachmittag bei der 2:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg die meiste Spielzeit hatten, ruhig angehen. Ein bisschen "Barfuß-Fußball" war für sie angesagt und danach beendeten sie das Morgentraining mit einer etwa halbstündigen Radtour, um die müden Glieder zu lockern.

Erste Elf mit müden Beinen

Diese waren gestern Nachmittag allerdings vor allem bei der sogenannten Startelf im Spiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg alles andere als locker, denn die von KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister im 4 – 4 – 2 aufgebotene Formation mit Orlishausen – Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach – Camoglu, Bülow, Hoffmann, Lorenz – Fink, Stroh-Engel war dem MSV vor allem in der ersten halben Stunde deutlich unterlegen und offenbarte sowohl in puncto Zweikampfverhalten, Handlungsschnelligkeit und Passspiel noch erhebliche Defizite.

Die Abwehr – eigentlich das Prunkstück des rund erneuerten KSC – war, inklusive Keeper Dirk Orlishausen anfällig, ein Aufbauspiel im Mittelfeld fand so gut wie nicht statt und beim hoch gehandelten Offensiv-Duo Anton Fink und Dominik Stroh-Engel, offenbarte vor allem der ehemalige Darmstädter Stroh-Engel noch erhebliche Defizite und zeigte, dass er noch um einiges von der Torgefährlichkeit entfernt ist, weswegen man ihn geholt hat. Ein Grund dafür, dass der KSC nur schleppend ins Spiel kam, mag vielleicht daran gelegen haben, dass die Mannschaft am Morgen noch eine harte Trainingseinheit absolviert und diese womöglich noch in den Knochen hatte. KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister registrierte genau, was seine Mannschaft da zunächst ablieferte und wollte das auch gar nicht beschönigen.

Meister übt Kritik

"Die erste halbe Stunde war wirklich nicht gut. Da waren wir auch in der Abwehr anfällig auch mit individuellen Fehlern. Wir haben es dann aber besser gemacht. Es ist total wichtig, dass wir solche Tests haben, die uns Aufschluss darüber geben, was wir verbessern müssen", meinte Meister nach dem Test in Angerbeg. Wenn man in den ersten 45 Minuten überhaupt einen Spieler hervorheben kann, war das der junge Burak Camoglu, der eine sehr engagierte Leistung bot und den nach wie vor verletzt pausierenden Alexander Siebeck gut vertrat.

Die im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselten "jungen Wilden", Wanitzek, Muslija, Buchta, Aamamoo, Karaahmet, Vujinovic und „Oldie“ Martin Stoll, machten ihre Sache erheblich besser als die erste Formation, hatten es allerdings auch nur mit der zweiten Garnitur von Duisburg zu tun.

Nach der Rückkehr stand im Mannschaftshotel "Hohe Salve" für die Mannschaft auf der Dachterrasse ein Grillabend auf dem Programm und gerade rechtzeitig vor einem heftigen Gewitter mit Starkregen war das Essen beendet. Danach waren auch die rund 40 mitgereisten KSC-Fans im Mannschaftshotel zum Umtrunk eingeladen.

Zawada krank – Siebeck noch verletzt

Der heutige Sonntagnachmittag dient noch einmal der aktiven Erholung, ehe dann morgen wieder eine satte Trainingseinheit auf dem Programm steht. Ob da dann auch der "vergrippte" Oskar Zawada mit dabei sein wird, den es, wie Team-Manager Burkhard Reich und einige andere aus dem Trainer- und Funktionsteam wie Athletik-Trainer Florian Böckler oder Physiotherapeut Sven Kienzle ebenfalls erkältungsmäßig erwischt hat, ist noch offen. Zwar nicht vergrippt, aber noch nicht in voll belastbarem Zustand ist Alexander Siebeck, der nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wohl auch im Test am Dienstag gegen Fleetwood Town noch nicht einsatzfähig ist und frühestens beim Test gegen Braunschweig zu einem Kurzeinsatz kommen könnte.

Auf einen Kurzeinsatz, aber schon am Dienstag, hofft Fabian Schleusener, der sich nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile "in einer sehr guten und stabilen Verfassung präsentiert", sagt Mannschaftsarzt Markus Schweizer, der heute die Heimreise angetreten und die Mannschaft jetzt der Obhut von Steffen Wiemann anvertraut hat.