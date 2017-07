Der Karlsruher SC ist vom 4. bis 12. Juli im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Heute: Der Ernst des Trainingslagers beginnt.

Heute Morgen begann für die KSC-Profis so richtig der "Ernst des Trainingslagers" in Hopfgarten, nachdem gestern Nachmittag nach Ankunft im Sportressort "Hohe Salve" nur leichtes Bewegungstraining angesagt war. Heute früh machten sich die Spieler bei bestem Wetter per Mountainbike zum Sportplatz der SPG Hopfgarten-Itter auf, der gerademal 800 Meter vom Mannschaftshotel entfernt liegt.

Hüpfen und radeln für die Fitness

Der Weg dorthin geht mitten durch den Ort, vorbei an der Kirche, der Polizei, der Bergrettung sowie Feuerwehr und führt ständig bergab. Nach dem Training ist dann etwas mehr Power vonnöten, um die Strecke wieder hochzufahren. An der Fitness mangeln dürfte es der Truppe allerdings nicht, denn das Programm umfasste so ziemlich alle Übungen, die dazu angetan sind, die Spieler in den bestmöglichen körperlichen Zustand zu versetzen.

"Wir brauchen diese Fitness, denn nur dann ist man imstande, auch die spielerischen Dinge abzurufen, die man möchte", so Cheftrainer Marc-Patrick Meister. Dazu gehörte auch, mit einem Ball in der Hand die Treppenstufen zur oberen Stadionsplattform hochzuhüpfen. Allerdings waren es keine Medizinbälle, wie Rückkehrer Daniel Gordon grinsend anmerkte, ansonsten aber von "viel Spaß" sprach, den er nach der Rückkehr in seine alte fußballerische Heimat habe.

Etwas weniger, aber gezielt, trainierten die angeschlagenen Marcel Mehlem, Alexander Siebeck, Anton Fink und Rekonvaleszent Fabian Schleusener, die aber allesamt auf einem guten Weg seien, um "baldmöglichst komplett ins Mannschaftstraining einzusteigen", wie Teamarzt Marcus Schweizer sagt.

Nach Kempe verlässt auch Manzon den KSC

Nachdem der Wechsel von Dennis Kempe zu Erzgebirge Aue mittlerweile fix ist, wie Sportdirektor Oliver Kreuzer ka-news bestätigte, hat auch Vadim Manzon einen neuen Verein gefunden. Der russische Angreifer wechselt in seine russische Heimat zum Zweitligisten "Olimpiyets Avangard Kursk". Eine Ablöse für den 23-Jährigen gibt es nicht, wie Oliver Kreuzer sagt, der aber wieder einen Spieler, "der bei uns keine Zukunft hat", von der Gehaltsliste streichen kann.

Ob das auch bei Boubacar Barry bald der Fall sein wird, wird sich zeigen. Der 21-Jährige hat sich dieser Tage bei einem Verein vorgestellt, "allerdings hat dieser bislang noch keinen Kontakt zu mir aufgenommen", so Kreuzer. Er wollte deshalb auch noch nicht verraten, um welchen Verein es sich handelt. Ob Barry ins Trainingslager nachreisen wird, sollte er in den nächsten Tagen keinen Verein finden, ließ Oliver Kreuzer offen.