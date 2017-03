Einen Tag nach dem Debakel von Hamburg ist der Karlsruher SC noch damit beschäftigt, seine Wunden zu lecken. 0:5 hieß es am Montagabend gegen den direkten Konkurrenten FC St. Pauli. Für KSC-Manager Oliver Kreuzer eine klare Angelegenheit: "So darf man sich nicht präsentieren. Das war nicht zweitligatauglich."

Kreuzer sah am Dienstagmittag noch deutlich mitgenommen aus. Die Enttäuschung sitzt tief bei ihm "über unseren Auftritt, über die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben." Schon in der Nacht habe er sich in einer Ansprache an die Mannschaft gerichtet. Er macht deutlich: Im Wildpark ist es an der Zeit, deutliche und vor allem schonungslose Worte zu finden.



Fast schien es sogar so, als habe sich das Wetter der Stimmungslage angepasst. Der Wind fegte durch alle Ecken, dazu setzte Nieselregen ein, als sich die Mannschaft in den Wald zum Auslaufen oder auf dem Platz bewegte. Eben dort am Rande stellte sich Kreuzer den Fragen der Journalisten und erklärte unumwunden: "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel verloren."

Die Fehler waren bei allen Gegentoren offensichtlich. Auch in vielen anderen Aktionen gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung. Die Spielnachbereitung und das Videostudium dürften hier kein Vergnügen werden. Auf einen gemütlichen Abend mit Popcorn dürfen sich die Spieler ganz sicher nicht einstellen, wenn sie am Dienstagabend noch einmal in den Wildpark zur Analyse gebeten werden.



Allzu lange darf man sich dann aber auch nicht mehr mit dem Spiel von Montagabend aufhalten. Am Samstag wartet die nächste schwere Aufgabe mit dem Heimspiel gegen Hannover: "Wir werden die Sache knallhart analysieren und den Spielern vor Augen halten, was falsch gelaufen ist. Dann erwarten wir am Samstag eine Reaktion."