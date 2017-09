01.09.2017 08:29 Karlsruhe KSC: Hofmann fällt wochenlang aus!

Zum Glück ist an diesem Wochenende spielfrei. So haben die Akteure des Karlsruher SC Gelegenheit zur Regeneration - und Trainer Alois Schwartz die Chance, sich über die Besetzung des defensiven Mittelfelds Gedanken zu machen.

Denn da sieht es im Moment recht dünn aus. Kapitän Kai Bülow hat noch immer mit Nachwirkungen einer Rippenprellung zu kämpfen. Deutlich schlimmer traf es am Dienstag Andreas Hofmann. Ausgerechnet in der ersten Trainingseinheit unter Schwartz zog sich der 31-Jährige eine Knieverletzung zu.



Wie Sportdirektor Oliver Kreuzer bestätigt nun gegenüber den "Badische Neuste Nachrichten" die Diagnose: "Knorpelausbruch aus der Kniescheibe, Einblutung in das Gelenk". Rund acht Wochen soll die Ausfallzeit betragen.