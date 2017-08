Für den Karlsruher SC steht im Heimspiel gegen Halle bereits viel auf dem Spiel. Im heimischen Wildpark soll dann endlich der Schalter umgelegt und auf Erfolgskurs gestellt werden . Dafür brauchen die Badener jede Unterstützung seiner Fans. ka-news und EnBW bieten gleich mehrere einmalige Möglichkeiten, um die Badener zu unterstützen.

Für die jüngsten Fans gibt es auch in dieser Saison wieder die Möglichkeit, an der Hand von Willi Wildpark und gemeinsam mit beiden Mannschaften ins Stadion einzulaufen. Der Preis als Einlaufkind beinhaltet natürlich auch eine Eintrittskarte für eine Begleitperson.

Genau so nah an die Mannschaft heran kommt der Gewinner des "besten Platz im Stadion" direkt am Spielfeldrand. Näher dran geht nicht.

Beide Verlosungsaktionen sind eine Kooperation von ka-news und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Exklusivpartner des KSC. Anpfiff gegen den Halleschen FC ist am Samstag, 26. August, um 14 Uhr.

Zur Teilnahme an den Gewinnspielen einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "Einlaufkind" (2 Gewinner) oder "Bester Platz" (1 Gewinner) sowie unter Angabe von Name und Telefonnummer an an sport@ka-news.de schicken. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 24. August, um 12 Uhr. Die Gewinner werden umgehend danach ermittelt und benachrichtigt.



Viel Glück wünschen Ihnen ka-news und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen.