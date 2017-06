Sebastian Kehl hat sich als Glücksfee erwiesen. Der Ex-Profi loste am Sonntagabend dem Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zu.

Die Pokalspiele werden zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen. Schon im Vorfeld war klar, dass die Badener als Drittligist im heimischen Wildparkstadion spielen werden.

In den vergangenen Jahren hat der KSC allerdings keine guten Erfahrungen im Pokal gemacht. Zuletzt war zweimal in Runde eins Schluss, letztmals in die dritte Runde eingezogen sind die Badener in der Saison 2012/13.

Für Leverkusen wird der KSC die erste Bewährungsprobe unter neuem Coach. Erst vor wenigen Tagen wurde Heiko Herrlich als neuer Coach präsentiert. Die abgelaufenen Saison beendete die Werkself nach turbulenten Monaten auf Rang 12.



Der FC Nöttingen als badischer Pokalsieger bekommt es in der ersten Runde mit dem VfL Bochum zu tun.