Der Karlsruher SC hat Innenverteidiger Giuseppe Leo verpflichtet. Der 22-Jährige, der zuletzt vereinslos war, hat im Wildpark einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Giuseppe ist ein junger, talentierter Innenverteidiger, der viel Potenzial hat. Mit ihm vergrößern wir unsere Optionen in der Abwehrzentrale", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer in einer Mitteilung des Vereins.

"Die Gespräche mit dem neuen Trainer Alois Schwartz und Sportdirektor Oliver Kreuzer waren sehr gut. Der Wechsel zum KSC ist für mich der richtige Schritt und deshalb freue ich mich riesig, ab sofort ein Teil des Vereins zu sein", wird Leo zitiert.

Leo wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und wechselte 2015 in die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt 04. Dort absolvierte er 50 Spiele in der Regionalliga Bayern.

Die Eckdaten des neuen Spielers: