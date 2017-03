Wie sicher sitzt Mirko Slomka noch auf seinem Trainerstuhl beim Karlsruher SC? Beim Tabellenletzten scheint nach der 0:3-Pleite gegen Düsseldorf vieles auf dem Prüfstand zu stehen, wie nun bekannt wurde.

Eigentlich hatte sich Manager Oliver Kreuzer am Montag noch schützend vor den Trainer gestellt und die Spieler in die Pflicht genommen. "Ich lasse nicht zu, dass die Mannschaft wieder einen Trainer in Frage stellt", so Kreuzer. Immerhin musste vor der Winterpause bereits Tomas Oral gehen. Unter Slomka ist tabellarisch aber keine Besserung eingetreten, vielmehr ging es noch einmal ein Stück weiter nach unten.

Wie die "Bild" am Dienstag berichtete, beriet das Präsidium daher auch über den Trainer. Noch scheint er genug Unterstützung zu bekommen. Die Frage ist nur, wie lange noch. In der Länderspielpause werden von Slomka Maßnahmen erwartet. Kreuzer erklärte dazu: "Man kann nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen." Es müssten klare und deutliche Worte auch intern fallen. "Die Mannschaft muss härter angepackt werden", so Kreuzer.

Dass Teile der Mannschaft nach dem Hannover-Spiel einen Ausflug in die Disko unternommen haben und sich dort feiern ließen, ist nach Aussage des Managers abgehakt. Die Tatsache, dass Marvin Mehlem das Vormittagstraining verschlafen hatte, brachte Kreuzer dagegen selbst auf den Tisch. Diese Tatsache zeigt, dass ab sofort im Abstiegskampf keiner mehr verschont bleibt.