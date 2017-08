28.10.2016 12:00 Karlsruhe Derby-Countdown: Darum gewinnt der KSC gegen Stuttgart!

Das Spiel des Jahres steht am. Am Sonntag, 30. Oktober, empfängt der Karlsruher SC den VfB Stuttgart. ka-news hat 20 Gründe zusammengetragen, warum die Badener am elften Spieltag den so ersehnten Derbysieg einfahren werden.