Der Karlsruher SC feiert mit seinen Fans den Auftakt der neuen Fußballsaison. Am Sonntag, 16. Juli, präsentiert sich der Verein beim traditionellen Familientag von 10 bis 17 Uhr im Wildpark.

Den Höhepunkt für alle KSC-Fans bildet auch in diesem Jahr wieder die Präsentation der Profimannschaft im Stadion direkt vor der Haupttribüne im Wildpark. Diese wird um 13 Uhr eingeläutet – mit der Begrüßung durch KSC-Präsident Ingo Wellenreuther.



Ab 13.30 Uhr stellen wir den Fans dann unser KSC-Team der neuen Saison vor. Im Anschluss folgt ab 14 Uhr mit der großen Autogrammstunde das zweite Highlight in Sachen Profiteam. Austragungsort der Autogrammstunde des gesamten Teams wird, wie in den vergangenen Jahren auch, die Wallkrone der Haupttribüne sein.

Nachwuchs darf mit den Profis kicken

Um möglichst vielen Fans und Anhängern die Möglichkeit zu bieten, an Autogramme zu kommen, weist der Verein im Vorfeld darauf hin, dass hier nur Autogrammkarten sowie aktuelle KSC-Fanartikel (wie beispielsweise Trikots oder Poster) unterschrieben werden können. Der KSC bittet ausdrücklich darum, auf das Mitbringen von Fotoalben und ähnlichem zu verzichten. Auch Fotos mit KSC-Spielern sind aus Fairnessgründen im Rahmen der Autogrammstunde nicht möglich.



Bereits von 10 bis 12 Uhr steht der Nachwuchs in der "Soccer Arena" im Fokus: Beim Stationentraining mit den KSC-Profis oder prominent unterstützt durch die Wildparkkicker beim KSC-Fußballschulturnier können sich die Jüngsten austoben.

Abwechslungsreiches Angebot rund um den Verein

Auf dem Wildparkgelände lädt darüber hinaus eine Vielzahl von Aktionen zum Mitmachen ein. Neu in diesem Jahr ist das "WiKis"-Dorf, in dem sich alle Partner der "Wildpark Kids" präsentieren. Dort zu finden ist ein riesiger Kletterturm, ein Sensoparkour, Speed Stacking und vieles mehr. Außerdem gibt es einen Malwettbewerb, bei dem schon einmal das neue Stadion entworfen werden kann.



Auf der KSC-Abteilungsmeile, wo jeder natürlich auch KSC-Mitglied werden kann, besteht auch die Möglichkeit, sich rund das Thema "Ordnungsdienst beim KSC" zu informieren. Und die KSC-Leichtathletik- und Fitnessabteilung bietet ein spezielles KSC-Sportabzeichen an. Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder die KSC-Fanclubs mit von der Partie.