29.12.2016 19:00 Karlsruhe Debüt für Mirko Slomka: KSC trainiert mit seinem neuen Coach

Am 3. Januar 2017 startet das Team des Karlsruher SC in die Vorbereitungen auf die Rückrunde der 2. Bundesliga. An diesem Tag gibt auch der neue Cheftrainer Mirko Slomka sein Debüt im Wildpark.