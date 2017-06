DFB erteilt Lizenz: KSC kann in der 3. Liga spielen!

Rund eine Woche nach der Einreichung der Lizenzunterlagen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem Karlsruher SC die Lizenz für die kommende Spielzeit in der 3. Liga erteilt.

Nach der Prüfung der am vergangenen Freitag durch den KSC fristgerecht eingereichten Unterlagen bescheinigte der DFB dem Verein am heutigen Freitag den Nachweis der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Leistungsfähigkeit.

"Das ist eine gute Nachricht für den KSC. Wir haben jetzt die endgültige Bestätigung in Sachen Lizenz und der Erfüllung der damit verbundenen Auflagen", erklärten KSC-Präsident Ingo Wellenreuther und die beiden Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze. "Der Erhalt der Lizenz war kein Selbstläufer. Es bedurfte einer enormen Kraftanstrengung des Vereins und war außerdem nur durch eine vielfältige Unterstützung möglich, für die wir uns an in dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchten."

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga in der Saison 2017/18: Karlsruher SC, FC Würzburger Kickers, 1. FC Magdeburg, FSV Zwickau, VfL Osnabrück, SC Preußen Münster, SG Sonnenhof Großaspach, SV Wehen Wiesbaden, Chemnitzer FC, VfR Aalen, Sportfreunde Lotte, Hallescher FC, F.C. Hansa Rostock, SC Fortuna Köln, FC Rot-Weiß Erfurt, SV Werder Bremen II, SC Paderborn 07, FC Carl Zeiss Jena, SpVgg Unterhaching, SV Meppen