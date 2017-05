vor 5 Stunden Karlsruhe Auch in Liga 3: Klaiber bleibt KSC-Hauptsponsor!

In einer "eilig" angesetzten Pressekonferenz macht der Karlsruher SC am Montag in Sachen Hauptsponsor Nägel mit Köpfen: "Die Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH hat ihr Engagement als Hauptsponsor des KSC erneut um ein Jahr verlängert", lässt der Sportclub verlauten.