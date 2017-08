Knapp hat Grischa Prömel die Goldmedaille verpasst. Der Profi des Karlsruher SC scheiterte mit der DFB-Auswahl erst im Elfmeterschießen an Gastgeber Brasilien, verlor Gold, muss nun mit der Silbermedaille zufrieden sein. Doch das sieht der 21-Jährige ganz und gar nicht so. "Wir haben nicht Gold verloren, sondern die silberne Medaille gewonnen. Ich fühle mich als Sieger, bin überglücklich, riesig stolz."

Aus dem sonst eher zurückhaltenden Mittelfeldallrounder sprudelt es nur so heraus, wenn er über das Olympische Fußballturnier, "dieses tolle Abenteuer", erzählt: "Man kann unglaublich stolz auf das komplette Team sein. Innerhalb einer so kurzen Zeit so zueinander gefunden zu haben und so zu funktionieren, das ist echt beachtlich."

"Man muss alles sacken lassen"

Voller Adrenalin haben Prömel, Gnabry, Selke und Co. den Medaillengewinn gefeiert. Die unglückliche Niederlage war ziemlich schnell dem Stolz und der Freude über das Geleistete gewichen. Es soll schon hell gewesen sein in Rio de Janeiro, als sich das Team in Richtung der Betten im Olympischen Dorf aufmachte.

"Na ja", sagt er, "wir waren nach der Siegerehrung noch im deutschen Haus, die Medaille etwas feiern." So richtig kann er dieses Erlebnis, "Olympische Spiele mit Medaillengewinn" noch nicht einordnen. Auch vor dem Hintergrund, dass er der einzige Akteur im Kader war, der in der zweiten Liga aktiv ist, und dass er zudem zuvor noch nie die deutsche U21-Nationalelf berufen wurde.

Unglaublich stolz auf das gesamte Team!! Es war eine Wahnsinns Zeit! Ein von Grischa Prömel (@grischaproemel) gepostetes Foto am 20. Aug 2016 um 18:16 Uhr

"Da muss ich erst noch bisschen Abstand zu dem Ganzen gewinnen und alles sacken lassen, alles verarbeiten", sagt er. Anderen Profis, die auch gerne teilgenommen hätten, wurde es von ihren Clubs untersagt. Die Badener stellten die Vereinsinteressen hinter die von Prömel. Auch daher sagt Prömel, der nebenbei Volkswirtschaft studiert: "Ich bin dem KSC sehr dankbar, dass man mir das ermöglicht hat, dass ich diese ganzen Erfahrungen überhaupt machen durfte."

Steht Prömel am Samstag schon wieder auf dem Platz?

Es sei war super in Brasilien gewesen, "aber jetzt freue ich mich auch wieder, zu hause zu sein, mit dem KSC zu trainieren. Ich werde alles geben, damit wir bald den ersten Saisonsieg einfahren." Wie es bei den Teamkollegen in den drei Pflichtspielen die er verpasste, lief "darüber war ich immer informiert. Ich habe immer heftig die Daumen gedrückt."

Ob Prömel schon am Samstag, bei der Revanche des KSC gegen 1860 München für das Pokalaus, im Kader oder gar in der Startelf steht, "das wird man sehen", bleibt der Vize-Olympiasieger zurückhaltend. Seine Medaille will er den KSC-Kollegen auf alle Fälle zeigen. Voller stolz. Als Silbermedaillensieger - nicht als "Gold-Verlierer".