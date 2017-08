Ende September dieses Jahres musste die Polizei nach einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans auf einer Raststätte auf der A5 schlichten. Für 48 Fans des Karlsruher SC zog der Vorfall ein bundesweites Stadionverbot nach sich. Auf Nachfrage von ka-news hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Verbot offiziell bestätigt - und nennt die Gründe.

Eine Entscheidung des DFB sorgte in der vergangenen Woche für Diskussionen in Karlsruhe: Nach einem Vorfall auf den Parkplatz der Tank- und Rastanlage Rimberg an der A5 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verhängte der Fußball-Bund eine Strafe gegen 48 KSC-Anhänger.

20 von ihnen wird vorgeworfen, ein Auto von Dynamo-Dresden-Fans attackiert und Rücksäcke gestohlen zu haben. Daraufhin wurden alle 48 Insassen des KSC-Busses bundesweit aus den Stadien verbannt- unabhängig davon, ob sie an dem Vorfall beteiligt waren oder nicht.

Das sagt der DFB zur Kritik der KSC-Anhänger

Auf Anfrage von ka-news meldet sich nun der DFB zu Wort: Grundsätzlich könne ein Stadionverbot ausgesprochen werden, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen die entsprechende Person durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde, heißt es vonseiten der Pressestelle. Das treffe in diesem Fall auf alle 48 Personen zu.

"Außerdem wurde der Bus vom Tatort bis zur Landesgrenze von Baden-Württemberg von der Polizei begleitet, was gleichzusetzen ist mit einer Ingewahrsamnahme, die ebenfalls ausreichend ist, um ein Stadionverbot auszusprechen", so der DFB weiter.

Für die Betroffenen gibt es aber einen Lichtblick: "Wenn die Staatsanwaltschaft im weiteren Verlauf der Ermittlungen das Verfahren gegen bestimmte Personen einstellt, werden für diese das Stadionverbot auch wieder aufgehoben", verspricht der DFB.