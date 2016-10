Anzeige

Immer wieder folgte die freundliche Bitte an Zuschauer, die sich zu weit in die Mitte des Zuschauerbereichs wagten, sich doch in den gewünschten Bereich zurückzuziehen. Das geschlossene Tor im Eingangsbereich signalisierte zudem, dass die Mannschaft am liebsten wohl ungestört gewesen wäre. Was genau Tomas Oral trainieren ließ, konnte nur erahnt werden. Genauso, ob er mit der Leistung seiner Truppe einverstanden war. Denn der Cheftrainer hielt sich vornehmlich in der entfernten Spielhälfte auf, seine Anweisungen waren für fremde Ohren damit unhörbar.

Man möchte sich als nicht ablenken lassen und die volle Konzentration dem nächsten Ligaspiel widmen. Am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) kommt der 1. FC Nürnberg in die Fächerstadt. Die Franken gewannen nach einem mehr als unruhigen Saisonstart die letzten beiden Partien vor der Länderspielpause gegen Arminia Bielefeld und Union Berlin. Oral weiß nicht nur deshalb, was seine Mannschaft erwartet: "Sie sind eine Mannschaft, die eine absolute Zweitliga-Härte mit ins Spiel bringt, eine gewisse Robustheit."

Für den KSC gelte es so wie in den letzten Spielen mutig und selbstbewusst dagegenzuhalten. Am heutigen Mittwoch trainieren die Blau-Weißen individuell. Ab Donnerstag ist man dann wieder vollzählig, wenn auch Grischa Prömel von seiner Länderspielreise zurück ist. Oral hofft, dass auch Dimitris Diamantakos zum Wochenende hin wieder ins Training einsteigt. Zuletzt klagte der griechische Stürmer über Adduktorenprobleme, mit denen er von der Nationalmannschaft zurückkehrte.

Hiroki Yamada pausierte aufgrund einer Wadenverletzung. Die Ersatztorhüter Florian Stritzel und Sebastian Gessl plagten sich mit einer Magen-Darm-Erkrankung. Fit und voller Tatendrang ist unterdessen Enrico Valentini, der auf seinen Heimatverein trifft. "Es ist immer ein besonderes Spiel, aber die Emotionen des ersten Jahres sind raus", blickt er auf die Begegnung. Er erwartet eine kampfbetonte Begegnung: "Das wird sicher nicht einfach."