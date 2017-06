vor 17 Minuten Karlsruhe KSC und Fans stehen zusammen! 2.500 beim Trainingsauftakt

Was für ein Empfang! Rund 2.500 Fans waren am Sonntag in den Wildpark gekommen, um die neue Mannschaft des Karlsruher SC unter die Lupe zu nehmen. Sehen gab es zu genug, beim Absteiger in die 3. Liga hat sich in Sachen Kader bereits einiges getan. Die Besonderheit: Bereits zum Start in die Vorbereitung ist das Team fast komplett.

"Es ist nicht alltäglich, dass so viele Leute in den Wildpark strömen zum Auftakt", sprach Sportdirektor Oliver Kreuzer von einem schönen Auftakt. Zugleich verkündete er nicht ohne Stolz, dass der Kader bis auf ein Mosaikteilchen bereits komplett sei. Lediglich für die Innenverteidigung wird noch eine Verstärkung gesucht. "Ansonsten sind wir gut aufgestellt in allen Mannschaftsteilen."



Im Sturm soll unter anderem Dominik-Stroh-Engel für Torgefahr sorgen. "Das war richtig geil. Man merkt, dass eine Euphorie da ist und die Erwartungen groß sind. Darauf freuen wir uns alle", verkündete er nach seiner ersten Übungseinheit mit den neuen Kollegen. 14 Zugänge verkündete der KSC bislang, 13 davon standen am Sonntag auf dem Rasen. Lediglich Fabian Schleusener fehlte, da er nach überstandener Verletzung noch ein paar Tage länger Urlaub bekam. Von den bekannten Gesichtern konnte Boubacar Barry nicht dabei sein.



Einen ersten kleinen Test absolviert der neue KSC am Mittwoch (18 Uhr) beim 1. FC Mühlhausen, am Samstag (17 Uhr) geht es dann zum FV Concordia Hambrücken.