Mit 30 Spielern reist der Karlsruher SC am Samstagmorgen ins Trainingslager nach Estepona in Spanien. Nicht mit dabei sind Florian Kamberi, Tim Grupp, Niklas Hoffmann und Vadim Manzon.

Wie der KSC auf seiner Homepage bekannt gibt, setzt Cheftrainer Mirko Slomka auf vier KSC-Nachwuchsspieler: Mit im Kader sind Marcel Mehlem (U23), Marcel Schmitt (U19), Torhüter Oliver Semmle (U19) und Malik Batmaz (U17). Gatéan Krebs und Enrico Valentini wollen individuell vor Ort in Spanien an ihrem Comeback arbeiten. Krebs erholt sich von seiner Kreuzband-Operation, Valentini setzt seine Reha seines gerissenen Innenbands fort.

Drei Testspiele in Spanien

Im Trainingslager stehen drei Testspiele auf dem Trainingsplan: Am Montag (9. Januar, 14 Uhr) geht es gegen den SV Werder Bremen, am kommenden Samstag (14. Januar, 15 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Ein weiteres Testspiel ist gegen den 1. FC Magdeburg angesetzt. Es soll am Donnerstag, 12. Januar, um 15 Uhr statt finden.

Aktuell befindet sich der abstiegsgefährdete KSC mit 14 Punkten auf Platz 15. Bis zum 15. Januar wird in Spanien fleißig trainiert - das erste Duell zum Rückrundenauftakt steht am 29. Januar gegen den Tabellennachbarn Arminia Bielefeld an.

Wie schlägt sich der KSC im Trainingslager? ka-news berichtet ab Sonntag in einer tägliche Kolumne aus dem spanischen Estepona.

So starten die Profis ins Traininslager

Wir sind bereit für den ? nach ?? #kscoleole #nurderksc Ein von Karlsruher SC (@karlsruhersc) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 23:56 Uhr