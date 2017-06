Drittes Testspiel, dritter Sieg. Der Karlsruher SC zeigt sich weiter in Spielfreude, musste am Mittwochabend gegen den FK Pirmasens beim 5:2 (3:1)-erfolg die ersten Gegentore der Sommervorbereitung hinnehmen.

"In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel Spielfreude gezeigt und die Angriffe gut abgeschlossen", fasst Trainer Marc-Patrick Meister die ersten 45 Minuten zusammen, als Oskar Zawada per Hattrick glänzte (27., 29., 32.). Allerdings passierte in der Abwehr auch ein Missverständnis, so dass Regionalliga-Absteiger Pirmasens durch Jan-Luca Rebmann zum Anschluss kam (37.).

Doch davon ließen sich die Profis vor 1.300 Zuschauern in Wössingen nicht aus der Spur bringen. Dennis Kempe, der nach dem Seitenwechsel sogar die Kapitänsbinde trug, markierte in der 58. Minute das 4:1, ehe Alexander Siebeck nach rund einer Stunde auf 5:1 stellte. Das 5:2 in der 85. Spielminute durch Yannick Griess war für Meister ein Zeichen, dass man bei Standards noch viel Arbeit hat. "Da wollen wir besser verteidigen. Das nehme ich so mit als kleines Makel", so der KSC-Coach.

Vermisst wurden beim dritten Testspiel unter anderem Anton Fink und Andreas Hofmann, die beide pausierten. Hier gab Meister aber Entwarnung, am Freitag sollen sie zurück im Trainingsbetrieb sein. Genau richtig, wie der Trainer grinsend anfügt, denn auf seine Mannschaft warte ein "Schweinetag".