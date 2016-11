KSC muss Startelf umbauen - Rückrundenauftakt zeitgenau terminiert

Anzeige

Für den Keeper rückt wohl Rene Vollath wieder ins Team, der seine Bauchmuskel-Verletzung auskuriert hat. Die Rolle von Valentini auf der rechten Abwehrseite wird wohl Matthias Bader zufallen.

Ob es auch an anderen Steilen zu Änderungen kommen wird, ist noch offen. Da hinter Dennis Kempe noch ein Fragezeichen steht, spielte Ylli Sallahi links in der Viererkette neben Bjarne Thoelke und David Kinsombi. Auch sonst probierte Oral im Trainingsspiel ein bisschen was aus, ließ unter anderem Grischa Prömel und Yann Rolim gemeinsam im defensiven Mittelfeld ran, rechts scheinen Charis Mavrias und Boubacar Barry einen Zweikampf auszutragen und das Rennen im Sturm ist ohnehin komplett offen.

Vor den sechstplatzierten Heidenheimern hat Oral Respekt: "Fakt ist, dass sie in den letzten Jahren einen guten Job gemacht haben. Sie sind in der Hierarchie und Struktur gereift. Nicht umsonst stehen sie in dieser Tabellenregion." Sie seien ehr unbequem zu spielen. "Aber wenn man sich zu 100 Prozent darauf konzentriert, was man kann, dann ist da auch etwas möglich."

Während der KSC-Coach sich mit dem kommenden Gegner auseinandersetzt, hat die DFL am Mittwoch die zeitgenaue Terminierung der ersten Partien nach der Winterpause bekannt gegeben. Die Karlsruher Spiele: