vor 20 Minuten Karlsruhe KSC muss Niederlage gegen Duisburg hinnehmen

Der Karlsruher SC hat sein erstes von zwei vorgesehen Testspielen im Trainingslager in Österreich verloren. Am Samstag gab es gegen Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg eine 2:3 (1:2)-Niederlage.

Bereits in der sechsten Spielminute mussten die Karlsruher einen Rückstand hinnehmen. Nach einer Hereingabe von Fabian Schnellhardt traf Kingsley Onuegbu für die Zebras. In der 18. Minute erhöhte dann ein alter Bekannter der Badener auf 0:2 - Simon Brandstetter. Der Stürmer war in der Saison 2012/13 im Wildpark aktiv.



Beim KSC klappte in der Vorwärtsbewegung dagegen noch nicht sehr viel. Erst kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Badener stärker - und belohnten sich umgehend. Nach einem Freistoß knallte der Ball zunähst an die Latte, Anton Fink setzte nach und drückte das Leder über die Linie (41.).



Auch der Start in den zweiten Abschnitt missglückte. Nach einem Freistoß erhöhte Duisburgs Enis Hajri per Kopf auf 1:3 (53.). Geschlagen gaben sich die Karlsruher aber noch nicht. Vilmehr gelang dem eingewechselten Martin Stoll in der 67. Minute der erneute Anschlusstreffer. Mehr war allerdings nicht mehr drin.