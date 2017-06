Beim Karlsruher SC ist die Lust auf Fußball wieder da. Das zeigte sich im ersten Testspiel der Sommervorbereitung. Beim 1. FC Mühlhausen gewann der Drittligist locker 15:0 (5:0).

Schon früh sorgten die Profis vor rund 600 Zuschauern für klare Verhältnisse. Nach einer Viertelstunde hatten Anton Fink per Doppelpack und Marvin Wanitzek bereits auf 3:0 gestellt. In der 27. Spielminute erhöhte Marc Lorenz per Strafstoß, ehe Jonas Föhrenbach den Halbzeitstand gegen die Hausherren, deren erste Mannschaft in der Landesliga spielt, markierte (35.).

Nach dem Pausenwechsel knüpften die Karlsruher nahtlos an. Malik Karaahmet per Doppelpack (47., 58.) und Valentino Vujinovic (60.), schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe Florent Muslija mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 9:0 einen weiteren Höhepunkt setzte (62.).

Das KSC-Eigengewächs war es dann auch, der das Torkonto der Profis nach 64 Minuten in den zweistelligen Bereich hievte und seine Leistung schließlich mit dem Hattrick (72.) krönte. In der Schlussphase trafen dann noch Oskar Zawada (74., 84), Föhrenbach (76.) und Karaahmet (85.) zum Endstand.