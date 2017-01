Der Karlsruher SC hat weiter an Selbstvertrauen getankt und auch das abschließende Testspiel im Trainingslager gegen den FC Luzern mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Das Tor des Tages fiel in der 14. Spielminute, als Hiroki Yamada die erste große Chance der Badener verwertete. Damit sorgte der Japaner für einen positiven Abschluss des Trainingslagers in Spanien.

Der Erfolg gegen den Schweizer Erstligisten von Trainer Markus Babbel war der zweite Testspielsieg innerhalb von drei Tagen. Zuvor hatte es Anfang der Woche bereits ein Remis gegen Werder Bremen gegeben.

Nun heißt es Koffer packen für die Karlsruher. Am Sonntag geht es zurück in die Heimat. Dort wird weiter an der Form gefeilt für den Rückrundenauftakt am 29. Januar gegen Arminia Bielefeld.