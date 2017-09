Es war keine Glanztat, doch die Pflichtaufgabe ist erfüllt: Der Karlsruher SC ist mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg bei Verbandsligist SpVgg Neckarelz ins Viertelfinale des Verbandspokals eingezogen.

Bereits in der vierten Spielminute wurden die Profis im Neckarelzer Dauerregen eiskalt erwischt. Arnold Luck traf für die Hausherren zur überraschenden Führung. Doch es dauerte nur kurz, ehe der Ausgleich fiel. Dominik Stroh-Engel traf nach Zuspiel von Burak Camoglu zum 1:1 (11.). In der Folge erspielte sich der KSC zahlreiche Möglichkeiten, konnte diese aber nicht für sich nutzen. So dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Marc Lorenz per Freistoß aus 25 Metern auf 2:1 für die Profis stellte.

Im Viertelfinale trifft der KSC nun am 3. Oktober auf Oberligist und Titelverteidiger FC Nöttingen.

Karlsruher SC: Orlishausen – Camoglu, Leo, Pisot, Föhrenbach – Siebeck (62. Bülow) – Muslija (88. Mehlem), Wanitzek, Lorenz – Fink (62. Schleusener), Stroh-Engel.