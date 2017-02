Der Karlsruher SC hat am Mittwochabend ein Testspiel bei Regionalligist Wormatia Worms mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Der Führungstreffer für den Zweitligisten fiel nach einer halben Stunde. Enrico Valentini vollstreckte aus kurzer Distanz eine Vorlage von Marvin Mehlem. Zehn Minuten zuvor hatte bereits Stefan Mugosa das Spielgerät an den Pfosten gesetzt (20. Spielminute). In der 78. Minute stellte Hiroki Yamada das Ergebnis erneut nach Vorarbeit von Marvin Mehlem auf 2:0.



Die mit Abstand beste Chance der Hausherren vereitelte KSC-Torwart Dirk Orlishausen, als er in der 66. Spielminute einen Strafstroß parierte.

Vom Pech verfolgt scheint unterdessen Martin Stoll. Der Abwehrspieler hat sich gerade erst von einer Verletzung erholt und wieder an die Mannschaft herangearbeitet, da verletzte er sich am Mittwochabend an der Nase. Nach nur wenigen Minuten EInsatzzeit war zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Worms schon wieder Schluss.

Gute Nachrichten gab es dagegen von Gaetan Krebs, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder das KSC-Trikot trug.

Aufstellung Karlsruher SC: Orlishausen – Kempe (46. Stoll/54. Marvin Mehlem), Gimber, Thoelke, Bader (46. Mavrias) – Kom, Meffert (46. Marcel Mehlem) – Valentini (46. Prömel), Marvin Mehlem (46. Rolim), Reese (46. Yamada) – Mugosa (46. Zawada).