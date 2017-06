Die Zuschauer in Hambrücken wurden nicht enttäuscht. Acht Tore bekamen sie beim zweiten Testspiel des Karlsruher SC geboten. Allerdings waren nicht alle Spieler im Einsatz.

Der Sonntag ist Tag der Ruhe. Genau diese haben sich auch die KSC-Profis nach der ersten Trainingswoche auch verdient. Das betont Trainer Marc-Patrick Meister am Vorabend. "Wir haben die Zeit so genutzt, dass ich das Gefühl habe, die Jungs brauchen den freien Tag."

Die ein oder andere kleine Blessur muss der KSC bereits verkraften, für Meister zu diesem Zeitpunkt aber normal und kein Problem. David Pisot setzte unter der Woche aus, ist seit Donnerstag aber wieder voll im Trainingsbetrieb dabei. Burak Camoglu durfte am Samstagabend aufgrund von Oberschenkelproblemen pausieren.

Stürmer Malik Karaahmet laboriert an einer Rückenzerrung, die er sich bei einem Belastungstest zuzog. Fabian Schleusener bekam nach seinem Kreuzbandriss eine Woche länger Urlaub und steigt wie die anderen beiden am Montag in den Trainingsbetrieb ein. Daniel Gordon trainierte am Samstag erstmals mit der Mannschaft, einen Einsatz am Abend schlossen die KSC-Verantwortlichen schon im Vorfeld aus.

Bei Marvin Wanitzek (Sprunggelenksprobleme) verzichtete der Trainer als Vorsichtsmaßnahme auf einen Einsatz in Hambrücken, auch er soll nach dem freien Tag wieder voll dabei sein. Ersatztorwart Sebastian Gessl hat noch Probleme mit der Hand, wird erst "im Trainingslager das erste Mal beschossen", wie Meister ausführt. Zudem durfte Routinier Dennis Kempe an seinem Geburtstag aussetzen, allerdings nicht ganz freiwillig. Die Achillessehne machte Probleme, dazu kamen Magen-Darm-Beschwerden.

Meister macht sich trotz der beachtlichen Liste keine großen Gedanken: "Wo gehobelt wird, da fallen Späne." Am Mittwoch (18.30 Uhr in Wössingen) dürften beim Testspiel gegen Pirmasens wieder alle Mann an Bord sein.