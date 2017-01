Bis zum 15. Januar weilt der Karlsruher SC im Trainingslager im spanischen Estepona, wo sich der abstiegsbedrohte badische Zweitligist auf die Rückrunde vorbereitet. Das Ziel ist klar: Es geht um den Klassenverbleib in der zweiten Liga. Für ka-news ist Harald Linder vor Ort und berichtet täglich aus dem Trainingslager an der Costa del Sol.

Ein leichtes Aufwärmtraining hatte Cheftrainer Mirko Slomka heute Morgen seinen Spielern verordnet, die am Samstagnachmittag (15 Uhr) ihr letztes Testspiel im Trainingslager gegen den FC Luzern bestreiten. Gestern Nachmittag stand eine "Trainingseinheit" besonderer Art auf dem Programm, die weniger mit Zweikampfverhalten, Balleroberung oder Umschaltspiel zu tun hatte, aber von den Akteuren neben dem Gefühl für die richtige Länge auch eine gewisse Präzision verlangte. Fußballgolf im "9-Loch-Footgolf": war angesagt, wobei es wie im richtigen Golf darauf ankam, den Ball mit möglichst wenig Kicks einzulochen. "Orle" mit "Hole-in-One".

Abschiedsstimmung

Eingeteilt in Viererteams erwies sich die Mannschaft um "Jimmy" Hoffer, zu der noch Torhüter Rene Vollath, Gaetan Krebs und Physiotherapeut Steffen Wiemann gehörten, als die mit der größten Präzision. Die wurden am Abend als "Fußballgolf-Sieger" mit einem Eisbecher belohnt. Allerdings stand sie trotz ihres Sieges im Schatten von Dirk Orlishausen dem das Kunststück gelang, den Ball vom Abschlag exakt ins Loch zu schießen, ein sogenanntes "Hole-in One". Die Spieler hatten ihren Spaß an diesem Freizeitvergnügen, das nach den intensiven Trainingseinheiten und zwei Testspielen für Abwechslung sorgte.

Mittlerweile macht sich in Estepona schon so etwas wie Abschiedsstimmung bemerkbar, denn morgen früh wird es zwar noch eine Trainingseinheit geben, aber dann geht es schon wieder zurück in die Heimat. Und dies ohne einen neuen Spieler und ohne, dass einer aus der bisherigen Kader das Team in Richtung eines anderen Vereins verlassen hätte. Dennoch ist man beim KSC weiter auf der Suche vor allem nach einem zusätzlichen Stürmer, aber das Transferfenster ist noch bis zum 31. Januar geöffnet "und da kann und wird sich noch einiges tun", wie Sportdirektor Oliver Kreuzer sagt.

Stürmersuche geht weiter

Der weiß auch, dass man es sich nicht leisten kann, nur irgendeinen zu holen, sondere relativ sicher sein muss, dass dieser die Problem, die der KSC vor allem im Sturmzentrum hat, möglichst sofort beheben kann. Deshalb wird die Suche nach der Rückkehr vom milden Estepona in den – so die Wettervorhersage für die kommende Woche stimmt – kalten Wildpark weitergehen.

Doch heute steht zunächst der letzte Test gegen Schweizer Erstligisten FC Luzern auf dem Programm, der seit 2014 von Markus Babbel trainiert wird, mit dem KSC-Sportchef Oliver Kreuzer in den 90er Jahren noch bei den Bayern zusammen gespielt hat. In dieser Begegnung will KSC-Trainer Mirko Slomka die Erkenntnisse aus den ersten beiden Testspielen gegen Werder Bremen, wo das Augenmerk auf der Offensive lag und gegen Magdeburg, als die Defensive, die Balleroberung und das Umschaltspiel im Mittelpunkt der Spielausrichtung stand, so umsetzen, um aus beidem die richtige Mischung zu finden, um auch diesen Test "erfolgreich zu bestehen", wie Slomka sagt (ka-news wird berichten).