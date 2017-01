Bis zum 15. Januar weilt der Karlsruher SC im Trainingslager im spanischen Estepona, wo sich der abstiegsbedrohte badische Zweitligist auf die Rückrunde vorbereitet, in der es darum geht, den Klassenverbleib zu schaffen. Für ka-news ist Harald Linder vor Ort und berichtet täglich aus dem Trainingslager an der Costa del Sol.

Oliver Kreuzer ist kein Unbekannter im Hotel "Elba" in Estepona, wo der KSC seit Samstag logiert, um an der Costa del Sol nicht nur Sonne zu tanken, sondern vor allem Fitness und Spielformen für die kommende Rückrunde zu trainieren, in der es um nicht weniger als um den Klassenverbleib in der zweiten Liga geht.

Angenehme 17 Grad

Schon im Vorjahr war der KSC-Sportdirektor im "Elba" zu Gast, damals allerdings noch in seiner Funktion als Sportdirektor von 1860 München. Entsprechend freudig wurde er bei der Ankunft des KSC-Trosses begrüßt, der nach dem Flug vom bitterkalten Frankfurt nach Malaga, wo Busfahrer Thomas Laschuk die KSC-Reisegruppe in Empfang nahm, bei Sonne und angenehmen 17 Grad im Trainingsquartier ankam.

Dort bat Cheftrainer Mirko Slomka nach dem gemeinsamen Mittagessen, um 16.15 Uhr direkt zur ersten Übungseinheit auf dem Platz unweit gegenüber der Hotelanlage, wo sich die Spieler im "Complejo Deportive Aproyo Enimedio" umziehen können. Daran nahmen bis auf die Rekonvaleszenten Gaétan Krebs und Enrico Valentini, die nach langer Verletzungspause zunächst in Einzeleinheiten an ihrem Comeback arbeiten, alle weiteren 28 Spieler teil.

Kamberi muss operiert werden

Am Sonntagmorgen machten dann auch Krebs und Valentini bei wiederum sehr guten äußeren Bedingungen zumindest das Aufwärmprogramm zusammen mit der Mannschaft mit, blieben aber bei den Trainingseinheiten noch außen vor.

Weniger gute Meldungen gab es aus der Heimat. Florian Kamberi muss wegen eines Knorpelschadens im Knie operiert werden und fällt damit voraussichtlich für die restliche Saison aus. Der junge Stürmer, den der KSC für diese Spielzeit von den Grasshoppers Zürich ausgeliehen hat, kommt um eine Operation nicht herum. Bei einem Belastungstest nach der Winterpause reagierte das verletzte Knie so, dass Kamberi auch die Reise ins Trainingslager nach Spanien nicht antreten konnte.

Am Montag Test gegen Werder Bremen

Für den 21-Jährigen, der in seiner bisherigen Laufbahn noch nie verletzt war, eine ganz bittere Angelegenheit, denn ob der KSC die Kaufoption für den Stürmer nach der Saison wahrnehmen wird, ist angesichts dieser Verletzung äußerst fraglich. Kamberi soll – so die Berufsgenossenschaft grünes Licht gibt – auf eigenen Wunsch in Basel operiert werden, wo ihn der Vereinsarzt des FC Basel, der dies mit KSC-Doktor Marcus Schweizer abgesprochen hat, behandeln wird.

Am Montagnachmittag bestreit der KSC sein erstes von drei Testspielen im Trainingslager. Gegner im etwa 70 Kilometer entfernten Alhaurin El Grande ist Erstligist Werder Bremen, der dort sein Trainingscamp aufgeschlagen hat. Darüber dann mehr im nächsten Gruß von der Sonnenküste.

