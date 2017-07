Der Karlsruher SC ist vom 4. bis 12. Juli im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Heute: Die Frage, wer der nächste Kapitän wird, wird bald geklärt.

Nur eine lockere Trainingseinheit stand heute morgen auf dem Programm, das die KSC-Spieler absolvieren mussten, nachdem der gestrige Trainingstag, bei dem die angeschlagenen Alexander Siebeck und Marcel Mehlem ebenso geschont wurden, wie Rekonvaleszent Fabian Schleusener, einige ganz harte Einheiten beinhaltete, die den Spielern eine ganze Menge Körner gekostet hatten.

Beim Fußball-Tennis heute morgen waren aber auch Siebeck, Mehlem und Schleusener wieder dabei und meldeten sich weitgehend einsatzbereit. Der einzige aus dem KSC-Tross, der kränkelte, war ausgerechnet der Mannschaftsarzt. Marcus Schweizer plagt schon seit einigen Tagen eine hartnäckige Erkältung, die aber langsam abklingt, wie der "Doc" sagt.

Der wird deshalb auch heute Mittag um 15 Uhr nicht am (freiwilligen) Fahrradausflug teilnehmen, den der Hotelchef der "Hohen Salve" organisiert hat und als engagierter "Biker" höchstselbst anführen wird. Der Anzahl der Spieler, die daran teilnehmen will, hält sich allerdings in überschaubaren Grenzen, denn die meisten wollen diesen Nachmittag zur Regeneration nutzen, zumal morgen das erste Testspiel in diesem Trainingslager auf dem Programm steht. Während also der Trainerstab mehr oder weniger solo auf die Mountainbikes steigen wird, wobei Anton Fink seinem Trainer versprochen hatte, mit zu radeln, genießt die Truppe den ersten freien Nachmittag am Hotelpool oder im Ruheraum.

Morgen Test gegen Duisburg

Im nahe gelegenen Angerberg trifft der KSC morgen um 16.30 Uhr auf den Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg, in dessen Reihen mittlerweile Moritz Stoppelkamp gelandet ist, der in der vergangenen Saison noch beim KSC unter Vertrag war und der die Blau-Weißen nach dem Abstieg ohne Ablöse verlassen konnte.

Kapitän wird erst am Ende bestimmt - Torhüterfrage intern geklärt

Wer den KSC morgen als Kapitän aufs Feld führen wird, gibt noch keinen Aufschluss darüber, wen Cheftrainer Marc-Patrick Meister zum "Anführer" seiner Truppe bestimmen wir, was erst zum Ende des Trainingslagers geschieht, wie der KSC-Coach ka-news sagte. "Ich werde den Kapitän bestimmen, der Mannschaftsrat wird gewählt", so Meister, der allerdings nicht sagen wollte, wer denn sein Favorit für dieses Amt ist. Ein heißer Kandidat könnte Neuzugang Kai Bülow sein, der auch schon in seiner alten Wirkungsstätte bei 1860 München diesen Posten innehatte.

Aber auch Daniel Gordon oder der „alte“ Kapitän Dirk Orlishausen wären eine Option, wobei bei "Orle" die Frage ist, ob er von seinem Trainer wieder als Nummer eins im Tor nominiert wird, denn auch Neuzugang Benjamin Uphoff hat den Ehrgeiz, nicht nur als Nummer zwei auf der Bank zu sitzen, sondern zu zeigen, dass der KSC den 23-Jährigen zurecht aus Stuttgart in den Wildpark geholt hat. Meister wollte sich auch zu dieser Personalentscheidung noch nicht öffentlich äußern, auch wenn er sich intern schon festgelegt hat.

"Wir haben eine prima Torwarttruppe mit Torwarttrainer Kai Rabe und unseren Torhütern Dirk Orlishausen, Benjamin Uphoff, Sebastian Gessl und auch unserem U-23-Keeper Oliver Semmle zusammen. Die pushen sich gegenseitig und sind unglaublich ehrgeizig. Natürlich kann am Ende nur einer im Tor stehen, aber das weiß jeder von den Jungs und das akzeptieren sie auch", freut sich Meister über das Engagement, dass seine Torleute an den Tag legen.

Sandrock und Steidl besuchen Trainingslager

Für morgen hat sich auch Besuch aus den Führungsgremien des KSC angekündigt. Zwar wird in diesem Jahr voraussichtlich niemand vom Präsidium die Mannschaft im Trainingslager besuchen, da sowohl die beiden Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze unabkömmlich sind und Präsident Ingo Wellenreuther einen so engen Zeitplan hat, dass "ein Besuch im Brixental eher unwahrscheinlich ist", wie er auf Anfrage sagte, aber dafür werden der Verwaltungsratsvorsitzende Michael Steidl und Geschäftsführer Helmut Sandrock das Team besuchen und wollen sich morgen beim Spiel gegen den MSV Duisburg einen Eindruck von der Mannschaft verschaffen. Während Sandrock tags darauf wieder zurückreist, wird Steidl bis zum Ende des Trainingslagers bleiben und sich auch die Begegnung gegen Fleetwood Town am kommenden Dienstag in Hopfgarten anschauen.

Nichts Neues in Sachen Barry

Derweil gibt es nichts Neues ins Sachen Boubacar Barry. Zwar steht offenbar fest, dass der 21-Jährige den KSC verlassen wird, aber Sportdirektor Oliver Kreuzer wies bislang alle Spekulationen über mögliche Vereine, wohin Barry wechselt, in Reich der Fabel. Auch über die Höhe der Ablösesumme, die sich der KSC von dem Wechsel des Mittelfeldspielers erhofft, der in der kommenden Woche über die Bühne gehen soll, machet Kreuzer keine Angaben.