Der Karlsruher SC ist aktuell im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Heute: Nach dem Testspiel geht's zurück in die Fächerstadt.

Wenn der KSC heute Abend das Spiel gegen den englischen Drittligisten Fleetwood Town bestritten hat, wird sich der blau-weiße Tross umgehend auf den Heimweg nach Karlsruhe machen und damit einen Tag früher in die Heimat zurückkehren als ursprünglich vorgesehen war.

Grund der vorzeitigen Abreise ist der, dass die Spieler vor dem Fototermin am Donnerstag, dem sich anschließenden Business-Abend im Golfclub Bruchsal sowie dem Test gegen Eintracht Braunschweig an diesem Samstag, 15. Juli (17 Uhr) im Wildparkstadion und dem Familientag am Sonntag zumindest den morgigen Mittwoch komplett frei haben sollen, ehe die Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel der 3. Liga, das der KSC am Freitag, 21. Juli (20.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück bestreitet, beginnt.

Meister fordert Spieler körperlich und mental

Zudem forderte die intensive Trainingsarbeit die Spieler nicht nur körperlich, sondern auch mental, denn Cheftrainer Marc-Patrick Meister legte auch viel Wert auf Teamsitzungen, um die Trainingstage aufzuarbeiten. Also strich der Coach kurzerhand den für gestern vorgesehenen "Teambuildungs-Nachmittag" und setzte dafür eine kleine Trainingseinheit an, um nach der Rückkehr ins Teamhotel den Spielern zu verkünden, dass man schon nach dem Test gegen Fleetwood Town zurückreisen werde, die Spieler den Mittwoch frei hätten und auch am Donnerstag erst zum Fototermin im Stadion sein müssen.

"Das war eine sehr gute Idee des Trainers", meinte Martin Stoll, "denn wir sind jetzt eine Woche lang aufeinander gesessen und morgen wäre sowieso kein Training mehr gewesen. Jetzt können wir zu Hause im eigenen Bett schlafen und haben eineinhalb Tage für uns, ehe es am Donnerstag dann schon wieder weiter geht".

Kai Bülow "beerbt" Orlishausen als Kapitän

Der Abwehr-Routinier Stoll ist dabei einer der Spieler ist, die noch im Trainingslager in den neuen Mannschaftsrat gewählt wurden. Diesem gehören neben dem vom Cheftrainer bestimmten Kapitän Kai Bülow, der die Nachfolge von Dirk Orlishausen antritt, auch David Pisot (stellvertretender Kapitän), Daniel Gordon, Martin Stoll, Anton Fink und Andreas Hofmann an, von denen Pisot mit 30 Jahren der Jüngste dieses Quintetts ist. Auch Dirk Orlishausen ist gewähltes Mitglied des Mannschaftsrates, und zwar in der Funktion des Kassenwartes.

Dass keiner der "Jungen" in den Mannschaftsrat gewählt wurde, fand Oliver Kreuzer persönlich zwar schade, aber mit der Berufung von Kai Bülow zum neuen Kapitän war der Sportdirektor sehr einverstanden. "Es hätte sicher noch den einen oder anderen gegeben, der dieses Amt auch hätte ausfüllen können, aber Kai ist ein echter Führungsspieler. Das ist schon in Ordnung so", meinte Kreuzer, der mit Bülow schon in seiner Zeit bei 1860 München zu tun hatte.

Der so Gelobte freute sich "sehr über das Vertrauen und ich werde alles dafür tun, um dieses Amt erfolgreich auszuführen und mit Leben zu füllen", äußerte sich Bülow. "Gemeinsam mit meinen Mannschaftskameraden werde ich alles daran setzen, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreichen."

Premiere für Uphoff – Karaahmet muss passen

Diese lautet – wie bekannt – sofortiger Wiederaufstieg in die 2. Liga. Das Testspiel heute Abend im Trainingslager gegen Fleetwood Town soll Marc-Patrick Meister weitere Aufschlüsse darüber geben, wie weit seine Truppe mittlerweile ist und welche Stammformation sich bis zum Saisonstart herauskristallisiert.

Im Gegensatz zum Test gegen Duisburg wird heute Abend Benjamin Uphoff im Tor des KSC stehen und der 23-jährige Neuzugang vom VfB Stuttgart II will zeigen, dass er ein ernsthafter Konkurrent für den etablieren Dirk Orlishausen um die Nummer eins im Tor ist. Heute Abend auf keinen Fall mit dabei sind Kai Luibrand, den eine Wadenprellung außer Gefecht setzt und Youngster Malik Karaahmet, der beim gestrigen Nachmittagstraining umgeknickt ist und sich eine Bänderdehnung im linken Sprunggelenk zugezogen hat.

Ob der von einem grippalen Infekt genesene Oskar Zawada nach viertägigem Krankenlager schon wieder die Substanz für einen Einsatz hat, muss sich ebenso zeigen, wie die Spielfähigkeit von Fabian Schleusener und Alexander Siebeck, wobei vor allem für Siebeck ein Einsatz nach Muskelfaserriss im Oberschenkel vermutlich noch zu früh kommen dürfte.