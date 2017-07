Der Karlsruher SC ist vom 4. bis 12. Juli im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Heute: Meister will aus dem Kader ein effektives Team machen.

Heute Morgen um sieben bat KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister seine Spieler zu einem "Erfrischungslauf", wie der Übungsleiter der Blau-Weißen die 3,5 Kilometer durch Hopfgarten bezeichnet. Danach begann der "normale" Trainingsalltag mit Aufwärmen, kleinen Spielchen und dem Üben von Standards.

Gestern Abend nahm Meister die Mannschaft nach dem Abendessen beiseite, "um miteinander darüber zu sprechen, was ein Team ausmacht, was vom Einzelnen verlangt wird und was die Werte sind, die für uns wichtig sind. Dafür wollen wir die Abende, in denen wir Zeit für uns haben, verwenden. Dabei bin ich nur der Moderator, während die Jungs sprechen", so Meister. Für ihn ist ganz klar die Mannschaft der Star - und diese kann nur als Kollektiv erfolgreich sein.

Fürth soll Interesse an Barry haben

Nicht mehr zu diesem Kollektiv gehört Boubacar Barry, der – wie ka-news schon vor der Abreise ins Trainingslager berichtete – diese Reise gar nicht mitmachte, weil er sich bei einem Verein vorstellen wollte. Nach Informationen von ka-news soll angeblich die SpVgg Greuther Fürth Interesse an einer Verpflichtung des 21-Jährigen haben. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer wollte den Namen des Clubs, bei dem sich Barry vorgestellt hat, nicht nennen. Er verriet aber, dass der angedachte Wechsel "frühestens Anfang nächster Woche" über die Bühne gehen könnte.

Wie hoch die Ablösesumme für den einstigen Junioren-Nationalspieler sein wird, ist noch offen, aber der KSC wird Barry, dessen aktueller Marktwert mit 300.000 Euro angegeben wird, wohl kaum zum Nulltarif ziehen lassen. Kreuzer blockt auch solche Fragen ab und bestätigt lediglich, dass Barry "auf keinen Fall mehr ins Trainingslager nachreisen wird", was ursprünglich angedacht war, sollte bis Mitte der Woche kein Wechsel erfolgt sein.

KSC sucht das Gespräch mit Bader

Nach dem Matthias Bader die Frist, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen, verstreichen ließ, erklärte der Rechtsverteidiger, seinen noch bis Juni 2018 gültigen Vertrag beim KSC erfüllen zu wollen und mit der Mannschaft den Wiederaufstieg in die zweite Liga anzustreben. Im Trainingslager zählt der 20-Jährige zu den auffälligsten Spielern im KSC-Dress und könnte durchaus noch das Interesse des einen oder anderen Zweit-oder sogar Erstligisten wecken, so Bedarf auf der rechten Abwehrseite besteht.

Zumal die Transferliste noch bis zum 31. August geöffnet ist und da kann noch einiges passieren. Aber ungeachtet dessen will man beim KSC nach dem Trainingslager mit Bader und dessen Berater Volker Struth zusammensitzen, um über eine mögliche Vertragsverlängerung zu sprechen, die sowohl dem Verein als auch dem Spieler Vorteile bringen würde.

Aktualisierung, 14.35 Uhr:

(Peter Putzing): Nach Informationen von ka-news gibt es offenbar weitere Interessenten für Boubabar Barry. Man munkelt, dass die Zweitligisten Kiel und Sandhausen Barry auf der Liste hätten. Zu diesen Spekulationen wollte Bektas Demirtas, der Berater des 21 Jahre alten Barry, nicht äußern.

"Es gibt Interessenten aus Liga zwei und auch Gespräche mit diesen Clubs", ist alles was Demirtas bestätigt. Dass Barry, ein Probetraining absolvieren würde, verneint Demirtas: "Vortrainieren, das muss Bouba nirgends." Da Barry zuletzt bei der U20 Nationalelf gewesen sei, sei er zudem fit, versichert Demirtas. "Boubas letztes Jahr verlief nicht glücklich. Er hatte gute Phasen, fiel dann verletzungsbedingt aus und das warf ihn zurück. Zudem waren die häufigen Trainerwechsel für ihn nicht förderlich", erklärt er weiter.

Die aktuelle Situation beschreibt er wie folgt: "Der KSC will ihn nicht unter allen Umständen abgeben, er will nicht unbedingt weg. Aber vielleicht ist es für ein Talent wie Boubacar, der in Karlsruhe jeden Quadratzentimeter kennt, gut, wenn er einen Tapetenwechsel vornimmt." Doch Demirtas ist auch klar, "dass sich das alles nicht ewig hinziehen darf. Eine Entscheidung sollte in den nächsten zehn Tagen fallen. Damit er, der KSC oder der neue Club weiß, woran man ist."

Bei diesem Geschäft habe der KSC die absolut besten Karten. "Boubacar hat im Wildpark Vertrag bis 2018. Der KSC ist in Vorhand, er bestimmt", sagt Demirtas und denkt dabei an die Höhe der Ablösesumme. Insider munkeln, dass die wohl bei rund 300.000 bis 500.000 Euro liegen könnte. Auch dazu sagt Demirtas nichts. "Wenn da etwas über die Bühne geht, dann muss das eine Win-Win-Situation sein. Für den KSC, für Boubacar und für den möglichen zukünftigen Verein."