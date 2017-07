Der Karlsruher SC ist vom 4. bis 12. Juli im Sommer-Trainingslager in Österreich. Harald Linder berichtet für ka-news in einer täglichen Kolumne aus dem Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten, Brixtental. Trainingseindrücke, Testspiele und exklusive Blicke hinter die Kulissen.

Zur Halbzeit des KSC-Trainingslagers in Hopfgarten gab es gestern Nacht ein Gewitter und heute morgen einen erfrischende Regenguss, nach zuletzt heißen Hochsommertagen im Brixental. Dort ist mittlerweile auch Co-Trainer Zlatan Bajramovic eingetroffen und komplettiert den Trainerstab der Blau-Weißen, nachdem er unter der Woche in seinem "Zweitjob" als U-23-Coach die Oberliga-Mannschaft bei einem 5:0-Testspielsieg gegen den Verbandsligisten SV Mörsch betreut hatte.

Bei der Rückkehr vom Trainingsplatz, bei dem auch Bajramovic – wie die meisten Spieler – das Mountainbike nutzte, riss ihm allerdings ausgerechnet bei einer kleinen Bergauf-Passage die Kette und so musste er das Bike notgedrungen schieben, was allenthalben für Belustigung sorgte.

Für Belustigung sorgte auch Rückkehrer Anton Fink, der seinem Trainer gestern Nachmittag, an dem die KSC-Profis nach einer harten Morgeneienheit frei hatten, versprach , ihn auf einer Fahrradtour zu begleiten, dieses Versprechen aber später bereute und wohl lieber den Nachmittag am hoteleigenen Pool verbracht, oder mit Daniel Gordon , Dominik Stroh-Engel un deinigen anderen die Zeit für eine Gondelfahrt auf die "Hohe Salve" genutzt hätte. Aber ein Mann , ein Wort sagte Fink und orderte ein E-Bike, "da der Nachmittag ja der Regeneration dienen soll", wie er grinsend sagte.

Orlishausen lobt das Trainingslager

Diese Regeneration und die entsprechenden Ruhephasen zwischendurch sind auch unbedingt nötig, denn die Trainingseinheiten, die in der Regel zwei Mal am Tag absolviert werden, haben es in sich und gehen bei jedem Spieler an die Substanz. "Aber das ist gut so, damit wir wirklich topfit sind, wenn es am 21. Juli los geht", sagt Dirk Orlishausen, der von einem sehr guten Trainingslager spricht. "Das Hotel ist super, der Platz ist prima und auch das Wetter macht mit. Wir arbeiten sehr gut und hart, aber die Stimmung in der Mannschaft ist trotz des anstrengenden Trainings ausgezeichnet. Es ist ein sehr gutes Trainingslager, weil wir es auch gezielt nutzen, um uns gegenseitig kennenzulernen, was bei so vielen Neuen sehr wichtig ist. Aber das funktioniert schon sehr gut", so der letztjährige Kapitän, der sich keine Gedanken darüber macht, ob er auch in der neuen Saison de Spielführerbinde tragen wird, oder ob ein anderer damit betraut wird.

"Darüber mache ich mir keinen Kopf. Ich will mithelfen, dass wir wieder nach oben kommen, in welcher Funktion das ist, spielt keine Rolle für mich", so der Routinier im KSC-Tor, der nebenher zudem weiter dabei ist, den Torwart-Trainerschein zu machen.

Heute Nachmittag gen Duisburg

Heute Nachmittag teste der KSC im nahe gelegenen Angerberg gegen Zqietliga-Ausfetger MSV Duisburg, indessen Reihen mittlerweile Moritz Stoppelkamp spielt, der den KSC nach dessen Abstieg ohne Ablöse verlassen konnte. Mehr zu diesem Spiel später bei ka-news.