Kamberi selbst zeigte sich nach der ersten Einheit angetan von seinem neuen Arbeitsumfeld. So erklärte er gegenüber ka-news.de, dass ihm Karlsruhe auf den ersten Blick gut gefallen. "Auch das Trainingsgelände ist ganz schön und so, wie ich es mir vorgestellt habe", so Kamberi. Seine neuen Mannschaftskollegen hätten ihn freundlich aufgenommen.

Wie sich Kamberi, welcher auf Leihbasis von den Grasshoppers Zürich bis zum 10. Juni 2017 im Wildpark spielen wird, im ersten gemeinsamen Training geschlagen hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie:

