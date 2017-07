Der KSC-Spieler Boubacar Barry wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Oliver Kreuzer, Sportchef des Karlsruher SC, bestätigte den Wechsel des 21-jährigen Mittelfeldspielers gegenüber ka-news.

Am 6. Juli meldete ka-news, dass Boubacar Barry voraussichtlich nach Fürth wechseln wird, was zunächst heftig dementiert wurde. Jetzt bestätigte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer den Wechsel.

Nach Informationen von ka-news gab es mehrere Interessenten für Boubabar Barry, darunter auch Zweitligisten Kiel und Sandhausen. Bektas Demirtas, der Berater des 21 Jahre alten Barry, Anfang Juli: "Der KSC will ihn nicht unter allen Umständen abgeben, er will nicht unbedingt weg. Aber vielleicht ist es für ein Talent wie Boubacar, der in Karlsruhe jeden Quadratzentimeter kennt, gut, wenn er einen Tapetenwechsel vornimmt."

Boubacar hatte im Wildpark Vertrag bis 2018. Insider munkeln, dass die Ablösesumme bei rund 300.000 bis 500.000 Euro liegen könnte. Auch dazu sagt Demirtas nichts. "Wenn da etwas über die Bühne geht, dann muss das eine Win-Win-Situation sein. Für den KSC, für Boubacar und für den möglichen zukünftigen Verein."