Beobachtet man das Training des Karlsruher SC dieser Tage, so fällt eines deutlich auf: Es ist Leben in der Mannschaft. Die Spieler wirken in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) gierig und willig.

Genau das also, was Trainer Tomas Oral immer wieder von ihnen fordert. Entsprechend zufrieden zeigt er sich. "Man sieht welches Engagement da ist und die Jungs umsetzen wollen, was man ihnen mitgibt", so Oral. Wichtig sei, die Lockerheit zu behalten. Zugleich zeigten gerade die Trainingsspiele, dass beim KSC eine gewisse "Sieg-Geilheit" vorhanden ist. "Das sind die Sachen, die wir sehen wollen. Wir müssen einfach viel mehr auf Ergebnis spielen."

Als Vorbild könne man da auch den kommenden Gegner nehmen. "Kaiserslautern ist ein typisches Beispiel. Sie sind noch schwierigerer in die Saison gestartet", so Oral. Zugleich zeige es aber auch, dass man in dieser Liga zu jeder Zeit eine kleine Erfolgsserie starten könne. "Es zeigt, dass wenn man an dem festhält was man die ganze Zeit macht und daran glaubt, dass man dann dann auch belohnt wird, wenn man die Ruhe hat."