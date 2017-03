Nach dem Heimsieg gegen Hannover folgte am Wochenende der Schock: Mit 0:1 musste sich der Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue im Kellerduell geschlagen geben. Die schwierige sportliche Situation hat nun auch Einfluss auf die Planung für die kommende Saison.

In dieser Woche will der KSC die Lizenz für die kommende Saison beantragen - und zwar nicht nur für die zweite, sondern auch für die dritte Liga, wie der Südwestrundfunk berichtet. Vertragsverhandlungen fänden nicht statt, bis klar wäre, wo man spiele, so Sportdirektor Oliver Kreuzer im Gespräch mit dem SWR. Es sei aber viel zu früh, um an einen möglichen Abstieg zu denken.

Der KSC findet bislang keinen Weg aus der sportlichen Krise. Nach der Niederlage gegen Aue stürzten die Karlsruher auf Rang 17 ab. Damit wächst der Druck auf Trainer Mirko Slomka und seine Schützlinge. Am Sonntag, 19. März, trifft der KSC auf Fortuna Düsseldorf.