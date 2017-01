vor 1 Stunde Mannheim Hoffer knallt KSC zum Turniersieg unterm Hallendach

Erwin Hoffer lief am Donnerstag so richtig heiß. Der Stürmer des Karlsruher SC war einer der maßgeblichen Faktoren dafür, dass der Zweitligist zum vierten Mal in der Geschichte den "Harder13-Cup" in der Mannheimer SAP-Arena gewann.