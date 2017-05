vor 1 Stunde Karlsruhe Fahrplan für den Sommer: So bereitet sich der KSC auf die 3. Liga vor

Mit dem Abpfiff in Braunschweig am frühen Sonntagabend begann die Urlaubszeit beim Karlsruher SC. Bis zum offiziellen Trainingsstart am 18. Juni ruht der Ball im Wildparkstadion.