Facebook, Twitter und Co.: So haben die KSC-Spieler das Trainingslager erlebt

Bis Dienstagabend schwitzten die Profis des Karlsruher SC im Sommertrainingslager in Österreich. Die Vorbereitung auf die neue Saison, einige hundert Kilometer entfernt von der Heimat, gehört längst dazu. Doch dank der sozialen Medien halten Spieler und Verein die Fans immer auf dem Laufenden. ka-news hat ein paar Eindrücke gesammelt.

Das Sportressort "Hohe Salve" in Hopfgarten im Brixtental war bis Dienstag die Adresse der KSC-Profis. Sie bereiteten sich fernab von Karlsruhe auf die "Mission Wiederaufstieg" vor. Immer mit dabei: Facebook, Instagram, Twitter und Co. Hier ließen die Spieler ihre Fans in Karlsruhe am Trainingsalltag teilhaben.

Erste Impressionen aus dem Trainingslager

Am vergangenen Dienstag war die Mannschaft von Trainer Marc Patrick Meister mit 26 Spielern im Brixental eingetroffen.

Untergebracht war der KSC im "Hohe Salve" Sportressort nur rund 800 Meter vom Trainingsplatz entfernt, sodass die Spieler morgens zu Fuß zum Training kommen konnten.

Auch die KSC-Spieler posten fleißig

Die Blau-Weißen waren aber auch selbst aktiv in den sozialen Medien- so wie Youngster Florent Muslija, der am zweiten Trainingstag bei Instagram ein Bild von sich und Teamkollege Burak Camoglu bei einer Kraft- und Koordinationsübung postete.

Ein Post von Nathaniel Amamoo zeigt den Angreifer in einem intensiven Zweikampf mit Sturmkollege Dominik Stroh-Engel. Beide Offensivspieler sind neu beim KSC und wirken hoch motiviert für die neuen Aufgaben. Amamoo kam vom SC Freiburg, Stroh-Engel wechselte vom Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 zum KSC.

Dass die Blau-Weißen im Brixental den Grundstein für die anstehende Drittliga-Saison legen wollen, zeigt auch ein Instagram-Post von Malik Karaahmet Auf dem Bild zu sehen: der Angreifer bei einem Trainingsspiel. Alexander Siebeck versucht ihm per Grätsche vom Ball zu trennen.

Am Mittwoch kamen die Spieler ins Schwitzen

Vorbereitung bedeutet zusätzliche Kräfte zu mobilisieren, deshalb stand am Mittwoch auch Krafttraining auf dem Programm. Athletiktrainer Florian Bökeler brachte die Jungs mit verschiedenen Übungen seines Kraft- und Koordinationszirkels mächtig ins Schwitzen, doch der guten Laune sollte das keinen Abbruch tun.

Zwei Geburtstagskinder am Donnerstag

Am Donnerstag durften dann gleich zwei KSC-Profis in Österreich ihren Geburtstag feiern. Florent Musilja feierte im Kreise seiner Teamkollegen seinen 19. Geburtstag. Neuzugang David Pisot wurde 30 Jahre alt. Doch das befreit natürlich nicht vom Training...

Ein KSC-Post am Donnerstagabend auf Twitter machte deutlich wohin der Weg im kommenden Jahr gehen soll: zurück in die 2. Bundesliga !

Ein kleines Turnier unter den KSC-Spielern

Am vierten Tag des Trainingslagers, stand etwas Abwechslung auf dem Zettel von Trainer Meister. Beim Fußballtennis konnten die Spieler ihre technischen Fähigkeiten am Ball unter Beweis stellen. Damit neben dem Spaß auch die Spannung nicht zu kurz kam, wurde im Turniermodus mit Ausscheiden gegeneinander gespielt.



"Kistenwahnsinn"-Challenge stärkt Teamgeist

Lehrgeld gegen Duisburg

Testspiel und frühere Abreise am Dienstag

David Pisot, Anton Fink, Dirk Orlishausen, Alexander Siebeck und Kai Bülow (von links) freuten sich über ihren souveränen Sieg mit fünf Siegen aus fünf Spielen.Auch beim Radfahren durchs Brixental fanden die Spieler Abwechslung zum täglichen Training auf dem Rasen. Einige Spieler kamen der Einladung des Trainerteams zu einer gemeinsamen Radtour nach, einige andere Spieler verbrachten ihre Freizeit am Hotelpool.Neben Radfahren, Barfußpassspiel und Fußballtennis sorgte auch der Hopfengartener "Kistenwahnsinn" während des Trainingslagers nicht nur für Abwechslung. Die Spielerpärchen hatten 90 Sekunden Zeit, um so viele Getränkekisten wie möglich zu treffen. Um die Schwierigkeit etwas zu steigern, musste der Ball zuvor vom Mitspieler auf einem seitlich aufgestellten Trampolin aufhopsen und dann in Richtung Kisten geschossen werden.Am Samstag stand dann das erste Testspiel des Trainingslagers auf der Agenda. Gespielt wurde gegen den Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg, dem man sich knapp mit 2:3 geschlagen geben musste.Am Dienstag, einen Tag der Abreise aus Hopfengarten, wurde eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Kai Bülow wurde zum neuen Kapitän des KSC gewählt. Der 31-jährige kam zu Saisonbeginn von 1860 München. Er übernimmt das Amt von Torhüter Dirk Orlishausen, der den KSC in den vergangenen fünf Spielzeiten als Kapitän anführte. Auch der Mannschaftsrat für die kommende Saison wurde im Brixental gewählt.Mit einem 2:1-Erfolg im zweiten Testspiel gegen den englischen Drittligisten FC Fleetwoth verabschiedete sich der KSC bereits am Dienstagabend aus Hopfengarten und reiste bereits nach Spielende zurück nach Karlsruhe und nicht wie geplant erst am Mittwoch. So haben die Spieler noch einen freien Tag, ehe es am Donnerstag weitergeht.Mit dem Ende des Trainingslagers beginnt nun für Trainer Marc Patrick Meister und seine Spieler der Endspurt der Saisonvorbereitung. Am Samstag, 15. Juli, einen Tag vor dem KSC-Familientag, kommt Eintracht Braunschweig zu einem Testspiel in den Wildpark, am Freitag darauf eröffnet der KSC bereits gegen Osnabrück neue Saison in der 3.Liga.Noch mehr Social Media Eindrücke rund ums Trainingslager des KSC gibt es hier: