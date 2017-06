Noch ruht der Ball im Wildparkstadion. Im Hintergrund werden derweil fleißig die Weichen für die Zukunft gestellt. Am Sonntagabend richtet sich der Blick aber nach Dortmund. Dort wird ab 18 Uhr die erste Runde im DfB-Pokal ausgelost.

Für den Karlsruher SC könnte hier ein attraktives Los warten. Denn durch den Abstieg in die 3. Liga sind die Badener dieses Mal im Amateurtopf. Aus finanzieller Sicht wäre dem Club sicher ein Zweitligist lieber, die Fans dagegen würden sich aber auch über ein Los wie Borussia Dortmund oder Bayern München freuen.

In den vergangenen Jahren hat der KSC keine guten Erfahrungen im Pokal gemacht. Zuletzt war zweimal in Runde eins Schluss, letztmals in die dritte Runde eingezogen sind die Badener in der Saison 2012/13. Die Pokalspiele werden zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen. Neben dem KSC ist mit dem FC Nöttingen noch ein weiterer Vertreter aus der Region vertreten.