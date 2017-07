Erste Testpleite: KSC unterliegt in Ingolstadt

Nun hat es auch den Karlsruher SC erwischt. Im vierten Testspiel der Sommervorbereitung hatten die Badener beim FC Ingolstadt 04 mit 0:1 das Nachsehen.

Für die Partie vor rund 400 Zuschauern hatten sich die beiden Vereine im Vorfeld auf eine Spielzeit von 4 x 25 Minuten verständigt. Entsprechend viel konnten beide Mannschaften testen und mehrere Formationen ausprobieren. Ein Tor gab es dabei lediglich in der 14. Spielminute zu beobachten. Schütze war Robert Leipertz.

Im weiteren Verlauf kamen beide Mannschaften zu Möglichkeiten. Unter anderem musste Martin Stoll auf der Linie klären (20. Spielminute). Auch Dirk Orlishausen konnte sich mehrfach auszeichnen.

Für den KSC geht es in der kommenden Woche ins Trainingslager Am Dienstag, 4. Juli, reisen die Blau-Weißen nach Hopfgarten im Brixental/Österreich. Dort steht dann am Samstag, 8. Juli, der nächste Test gegen den MSV Duisburg auf dem Programm.