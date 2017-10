"Ehrenamt an Grenzen gestoßen": Sandrock will KSC-Führung umbauen

Seit Mitte Juni ist Helmut Sandrock Geschäftsführer des Karlsruher SC. Jetzt kündigt er an, den Verein professioneller aufstellen zu wollen. Dabei strebt Sandrock eine Veränderung der Management-Strukturen an.

Im Gespräch mit dem SWR hatte Sandrock erklärt, das Ehrenamt sei an seine Grenzen gestoßen. Das hätten die vergangenen Jahre im Fußballgeschäft gezeigt. "Mein Job ist es, in Richtung Zukunft zu denken", so der KSC-Geschäftsführer im Interview. Man müsse überlegen, wie die Führungsstruktur beim KSC aussehe.

"Das sind Dinge, die wir mit den Gremien besprechen müssen. Wir müssen das Problem besprechen, um dann zu schauen, was für den KSC das beste Modell ist. Aber Tatsache ist: ehrenamtliche Führung - und das haben alle erkannt - ist an ihre Grenzen gestoßen und da braucht es eine Veränderung", erklärt Sandrock.

Sandrock ist als Geschäftsführer mit der gesamten Organisation, Leitung und Führung der Geschäftsstelle sowie der Personalplanung und der Personalentwicklung betraut. Zudem ist er zuständig für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung, einschließlich des Lizenzierungsverfahrens beim KSC.