Der Karlsruher SC beginnt Anfang Oktober mit dem Vorverkauf für das Derby gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 30.10.2016, 13.30 Uhr, Wildparkstadion). Das teilt der Verein in einer Pressmeldung mit. Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder (maximal zwei Tickets pro Mitglied) und Dauerkartenbesitzer (maximal ein Ticket pro Dauerkarte) erfolge von Dienstag, 4. Oktober, bis Samstag, 8. Oktober, im Fanshop im Wildpark oder über den Online-Ticketshop.

Ab 17. Oktober gehen die Rest-Karten in den freien Verkauf

Ab Montag, 17. Oktober, beginnt im Fanshop der freie Vorverkauf für die Heimspiel-Tickets gegen den VfB Stuttgart. Der freie Ticket-Vorverkauf findet nur im KSC-Fanshop statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Es gibt für dieses Heimspiel keinen freien Ticketverkauf in den Vorverkaufsstellen oder im Online-Ticketshop. Tickets werden nur an Personen aus dem Fan-Einzugsgebiet des KSC abgegeben. Bei diesem Spiel können keine telefonischen und schriftlichen Bestellungen berücksichtigt werden.

Der Karlsruher SC weist bereits jetzt darauf hin, dass das Tragen von sichtbaren Fanutensilien der Gästemannschaften nur im Gästebereich zulässig ist. Der KSC behält sich vor, durch ihre Bekleidung erkenntliche Gästefans mit Tickets für den Heim - Zuschauerbereich, zu diesem Spiel den Zutritt zum Stadion zu verwehren.