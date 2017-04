Das DFB-Sportgericht wird am 9. Mai ein Urteil über die jüngsten Verfehlungen von Fans des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC fällen.

Aufgearbeitet werden in einer mündlichen Verhandlung die Vorkommnisse in den Partien in Nürnberg, Sandhausen und Stuttgart, wo KSC-Anhänger mit ihrem Verhalten jeweils negativ aufgefallen waren. Beim Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB hatte der Schiedsrichter die Partie in der ersten Halbzeit unterbrochen und die zweite Hälfte verspätet angepfiffen.

