vor 37 Minuten Lukas Hiegle Karlsruhe DFB-Pokal: KSC gegen Leverkusen terminiert

Das Los verspricht hochklassigen Fußball im Wildparkstadion. Der Karlsruher SC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist Bayer Leverkusen. Jetzt ist auch der genaue Termin des Spiels bekannt.

Am Freitag, 11. August empfangen die Blau-Weißen die Werkself. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr. Über den Start des Kartenvorverkaufs wird der KSC in Kürze informieren.



Der FC Nöttingen als badischer Pokalsieger trifft am Sonntag, 13. August um 15.30 Uhr, ebenfalls im Wildpark auf Zweitligist VfL Bochum.