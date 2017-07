vor 1 Stunde Karlsruhe Auch in 3. Liga: Rothaus und EnBW verlängern Partnerschaft mit KSC

Wie die der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung berichtet, werden zwei wichtige Partnerschaften im Wildpark auch künftig fortgesetzt: So bleibt die Badische Staatsbrauerei Rothaus AG auch in der 3. Liga exklusiver Bierpartner. Die EnBW bleibt dem Verein ebenso als Partner in der kommenden Spielzeit verbunden.