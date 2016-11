Neues KSC-Stadion: Verhandlungen vor dem Abschluss

Anzeige

Entscheidung in letzter Minute? Am heutigen Donnerstag hat die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK) zu einem Pressetermin am Freitag eingeladen. Dabei sollen um 13 Uhr die beiden Vertragspartner, die Stadt und der KSC, die Ergebnisse der Gespräche präsentieren. IHK-Präsident Wolfgang Grenke wir den Termin beratend begleiten, heißt es in der Einladung der IHK.

Von einem Unterzeichnung der Verträge ist allerdings nicht die Rede. Es wird jedoch beschrieben, dass "die Stadt Karlsruhe und KSC vor dem Abschluss ihrer Vertragsverhandlungen zum neuen Wildparkstadion" stehen. Es kann also damit gerechnet werden, dass der formelle Schritt unmittelbar bevor steht. Ende Oktober wurde allerdings bereits angedeutet, dass am Freitag, 18. November, die letzte Möglichkeit bestehe, die Verträge zu unterzeichnen.

Am Mittwoch hatte die Linke-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat in einer Pressemeldung noch gefordert, die Vertragsunterzeichnung in letzter Minute abzusagen. Wenn bei Kultur, Bildung und sozialen Projekten gespart werde, solle die Politik das Vertrauen der Wähler nicht untergraben, indem sie "der Lobby des KSC" folge.



KSC-Stadion Mehr zum Thema KSC-Stadion im Wildpark: Artikel

Historie

Bilder