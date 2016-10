"Weiche keinem Zweikampf aus": KSC-Stürmer Kamberi zeigt Nehmer-Qualitäten

Anzeige

Herr Kamberi, zweiter Startelfeinsatz - gleich einen Treffer erzielt. Das war sicher ein Grund, etwas zu feiern.

Das erste Tor ist immer etwas Besonderes. Gefeiert habe ich weniger, aber gefreut habe ich mich schon richtig. Allerdings wäre die Freude mit einem Sieg, der für uns drin war, noch größer gewesen.

Haben Sie nicht mit den Kollegen nach der Rückkehr noch in einem Restaurant gefeiert?

Nein, das war anstrengend in Düsseldorf. Wir sind alle nach Hause gegangen. Zudem musste ich am Tag danach zur U21 der Schweiz, da wollte ich ausgeruht anreisen.

Gegen wen und wo sind Sie mit der U21 im Einsatz?

Am Freitag geht es im letzten Quali-Spiel für die U21-EM in Norwegen gegen die Gastgeber.

Zurück zur Partie in Düsseldorf: Da haben Sie beeindruckende Werte abgeliefert. 33 Sprints - die meisten aller eingesetzten Akteure. Und sechs Fouls. Auch die meisten aller Akteure. Ist das für Ihr Spiel bezeichnend? Ist das oft so?

Das mit den Sprints wusste ich, das mit den Fouls ist mir neu. So ist meine Spielweise: Ich gebe immer hundert Prozent, ich laufe viel. Ich weiche keinem Zweikampf aus. Und ich versuche immer, den Gegner früh zu stören. Da bin ich bisweilen zu ungestüm, und da kommt es im Eifer des Gefechts zu Fouls. Die sind aber nie schlimm, eher harmlos.

Den Treffer haben Sie "clever" erzielt. Vom rechten auf den linken Fuß gelegt – dann reingemacht.

(lacht) Schön gesagt… Eigentlich wollte ich das Tor mit dem rechten Fuß machen. Aber der Ball hat sich im letzten Moment weggedreht. Dann flog er zum Glück an meinen linken Oberschenkel und von dort ins Tor. Aber: Das ist mir total egal. Hauptsache drin!

Ist es schade, dass jetzt die Pause kommt?

Was soll's, das ist für alle gleich. Durch das gute Spiel in Düsseldorf gehen wir entspannter in diese Pause. Natürlich wäre es schön gewesen, gleich wieder versuchen zu dürfen, einen Treffer zu machen. Aber es ist auch schön für mich, mit der Juniorennationalelf der Schweiz unterwegs zu sein. Danach geht der Fokus sofort in Richtung Nürnberg, unserem nächsten Gegner.

Sie begannen im Zentrum, rückten im Laufe des Spiels auf die offensive rechte Außenbahn. Egal?

Total egal. Ich bin im offensiven Bereich sehr flexibel. Zentral, außen - auch auf der Zehn wurde ich schon eingesetzt. Bei Grasshoppers und in der U21 spielte ich oft über rechts.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Bilanz seit dem Wechsel?

Absolut. Ich hatte zwei Trainings gemacht, da wurde ich schon eingewechselt. Jetzt zweimal in der Startelf - ein Tor gemacht. Das ist bisher gut so. Es läuft inzwischen einiges besser in der Mannschaft. Ich bin zuversichtlich, was die nächsten Spiele angeht. Gegen Nürnberg ist einiges drin, obwohl die im Aufschwung sind. Aber wir auch.

Konnten Sie Unterschiede feststellen zwischen Deutschlands zweiter Liga und der ersten Liga in der Schweiz?

Das merkt man schnell. Hier wird schneller gespielt, schneller von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Und: Die Zweikämpfe sind häufiger und intensiver. Im technischen Bereich ist kein Unterschied da.

Was ist für Sie und den KSC in der Saison noch möglich?

Natürlich will ich viele Tore schießen. Wichtiger ist jedoch, dass ich meinen Beitrag zum Erfolg leiste. Ich werde alles tun, um hier viel Spielpraxis zu bekommen. Man sollte nicht zu weit nach vorne denken, sondern immer die nächste Partie im Fokus haben. Das heißt: Nürnberg zählt.

Sie spielten im Angrifft erst neben Dimitris Diamantakos, dann neben Erwin Hoffer. Bevorzugen Sie einen der beiden?

Überhaupt nicht, das ist mir egal. Beide sind tolle Stürmer, das passt mit jedem.



Passt es auch sonst? Haben Sie schon private Kontakte zu Teamkollegen knüpfen können?

Wir gehen fast nach jedem Training gemeinsam zum Essen. Zum Beispiel mit Enrico Valentini, Ylli Sallahi, Moritz Stoppelkamp, Yann Rolim und Dimirtis Diamantakos. Mit Ylli verstehe ich mich besonders gut. Er hat kosovarische Wurzeln wie ich.

Haben Ihnen die Ex-Kollegen von Grasshopper Zürich zu Ihrem Tor gratuliert?

Von den Ex-Teamkollegen kam noch nichts. Von Freunden und Familie ganz schnell etliche Glückwünsche.

Die Fragen stellte Peter Putzing.